NJPW: «New Japan Cup 2024» Día 2

New Japan Pro Wrestling se trasladó al Tokyo Korakeun Hall para la segunda fecha del torneo «New Japan Cup 2024».

► «New Japan Cup 2024» Día 2

Se llevaron a cabo tres duelos más de la primera ronda. Las acciones iniciaron con el enfrentamiento entre Chase Owens y Tomohiro Ishii. Éste último fue duro en sus ataques, pero Owens sorprendió resistiendo los castigos y respondiendo con contundencia para eliminar a Ishii y avanzar.

Tanga Loa superó a Great-O-Khan con un potente rodillazo, luego de una lucha de mediana calidad.

Cerrando esta jornada, David Finlay dio cuenta de TJP, quien hizo su debut en la división de los pesos completos. Esta fue una férrea batalla, donde TJP mostró lo mejor de su ofensiva, pero en cuanto Finlay comenzó a atacarlo con mayor contundencia, no hubo vuelta atrás.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2024», 07.03.2024

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,324 Espectadores

1. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin vencieron a Hikuleo, El Phantasmo y Jado (6:50) con la Shoto de Goto sobre Jado.

2. Zack Sabre Jr. y Mikey Nicholls derrotaron a Togi Makabe y Toru Yano (7:27) con un Sliding Lariat de Nicholls sobre Makabe.

3. Jeff Cobb, Francesco Akira y Callum Newman vencieron a KENTA, Gabe Kidd y Taiji Ishimori (7:04) con la Tour of the Island de Cobb sobre Ishimori.

4. Jack Perry , «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru derrotaron a Shota Umino, Tomoaki Honma, El Desperado y YOH (7:44) ncon un Double Cross de Narita sobre Honma.

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku (9:52) con un Gene Blaster de Tsuji sobre TAKA.

6. New Japan Cup – Round 1: Chase Owens derrotó a Tomohiro Ishii (16:20) con un Package Driver.

7. New Japan Cup – Round 1: Tanga Loa venció Great-O-Khan (15:50) con The Sacrifice.

8. New Japan Cup – Round 1: David Finlay derrotó a TJP (16:17) con un Overkill