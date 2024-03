Logan Paul está programado para exponer el Campeonato de Estados Unidos de WWE ante Randy Orton y Kevin Owens en una triple amenaza en WrestleMania 40 y recientemente quiso enviarles un mensaje a ambos luchadores en un video en TikTok cuando faltan menos de tres semanas para la gran cita.

► Logan Paul a Randy Orton y Kevin Owens

«Te cuento lo que pasó en la WWE. Randy Orton me aplicó un RKO y me sacó del Elimination Chamber. ¿Y qué hice? Lo que haría cualquiera. Fingí una lesión en la espalda al borde de la jaula. Entonces, cuando Randy estaba a punto de ganar, lo noqueé con nudillos de metal. Si no haces trampa, no estás intentándolo. Dos semanas después, estábamos anunciando la asociación PRIME en el centro del ring con la WWE. Randy Orton, de repente, le aplica un RKO a mi socio comercial [KSI]. Eso es agresión, hermano.

«Luego, [en SmackDown], tuvimos a Randy Orton, le di un beso en la frente, estaba a punto de golpearlo en la cara. Entra el humano bola de bolos Kevin Owens. Pueden reconocer a Kevin Owens por mi dibujo en la cámara, el muñeco robusto. De hecho, ya luché contra él una vez antes. Pero, honestamente, esa pelea fue más dura que contra Floyd Mayweather. Me hizo sangrar la nariz y me rasguñó un poco. Ahora, tengo a estos dos tipos a los que he enfurecido por separado, y estoy en un combate de triple amenaza con ellos, por eso estaba al borde del colapso. ¿Cómo es eso justo? No me importa si son dos contra uno, tres contra uno, cinco contra uno, Logan Paul no será destronado«.