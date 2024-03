Logan Paul: «Algunos están molestos con PRIME en el ring de WWE»

Por primera vez, el ring de WWE tiene patrocinio, la bebida PRIME de Logan Paul. Y será así en cada Premium Live Event a partir de WrestleMania 40. El Campeón de Estados Unidos lo anunciaba hace unos días:

«No solo me uní a WWE para ser otro más. Vengo a hacer historia. Soy el atleta más viral de esta compañía, todo lo que todo lo convierto el oro, soy el novato más destacado de la historia en WWE, y tengo éxito en otros mundos como mi canal de YouTube. Yo soy la salsa secreta de WWE. Los negocios están subiendo gracias a mí. WWE está en su prime, gracias a mí».

► PRIME en el ring de WWE

En el episodio más reciente de Impaulsive, la joven celebridad también valoraba la respuesta de los fanáticos:

«Obtener ese lugar central en el ring es interesante. Ha habido más críticas positivas, pero creo que los fanáticos más acérrimos de la lucha libre están realmente molestos. Nunca se había hecho, y Vince [Vince McMahon] siempre fue muy protector del ring y de no colocar marcas en él, pero estamos en una nueva era, eso es innegable. TKO es una empresa de cotización pública, tienen que cumplir con un límite mínimo. Ese espacio iba a ser vendido.

«Vimos una oportunidad, y posiblemente una oportunidad para hacer que la gente me odie aún más, porque soy un villano, ese fue el ángulo que tomé. Que se jodan, voy a dejar mi marca en todo esto para que recuerden cuál es mi objetivo; tomar el control», dijo Paul. «Si no tenemos este lugar para siempre, quién sabe, será alguien más. Les prometo que si eres un fanático acérrimo de la WWE, lo olvidarás. Empezará a ser práctica estándar y no creo que sea tan distractor como ustedes creen».