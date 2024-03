Tony Khan: «Big Business supondrá un gran paso adelante para AEW»

Como comentó Eddie Kingston, alguien sin cortapisas, AEW no pondría nombre a un episodio de Dynamite a menos que tuviera preparado algo grande. Y aunque el título de Big Business puede relacionarse con Mercedes Moné, los verdaderos indicios de su debut allí provienen del escenario escogido para el evento: «BO$$TON».

Revolution 2024 marcó una nueva era, aparentemente, en AEW, pero hasta ahora, el impulso al producto sólo se ha ceñido a la división varonil. De ahí que la incorporación de Moné tenga tanto potencial, quien veremos, debería acabar por elevarla y situarla, cuanto menos, a un mayor nivel de relevancia para Tony Khan.

Y hoy, en entrevista con TV Insider, el mandamás de AEW sugiere tal panorama, sin dar mayores pistas sobre Moné.

«El nuevo set, gráficos y toda la nueva imagen tiene a los fans entusiasmados. Acabamos de presentar a Will Ospreay y su primer combate bajo la marca AEW fue también en Revolution. Fue muy oportuno que Will empezara justo cuando Sting puso fin a su fenomenal recorrido aquí y a su icónica carrera. Y luego yo sabía desde hace tiempo del debut de Okada y que sería incluido en The Elite , justo después de Revolution, en Dynamite. Esto dispone las cosas para AEW Big Business esta noche. Esta noche supondrá un gran paso adelante para AEW por muchos motivos. Tengo planeado algo verdaderamente especial para esta noche . Los elencos de mujeres y hombres en All Elite Wrestling nunca han sido más potentes. Es el momento perfecto para un evento como Big Business esta noche de miércoles en Dynamite».

Aunque como hemos dicho ya, AEW Dynamite: Big Business tendrá otros alicientes aparte del debut de Mercedes Moné. He aquí su cartel anunciado.

