KSI: «Me veo como el Shane McMahon de WWE»

KSI no es todavía una Superestrella de WWE como su amigo y socio en PRIME, Logan Paul. Quizá nunca lo sea. Pero ocasionalmente sí ha sido y parece que continuará siendo una estrella invitada. Aunque las cosas no le han salido de la mejor manera en sus apariciones. Por ejemplo, durante el WrestleMania 39 atravesó una mesa cuando interfirió en la lucha de «Maverick» con Seth Rollins. O más recientemente fue víctima del RKO de Randy Orton en la rivalidad de «The Viper» con el Campeón de Estados Unidos.

► KSI, como Shane McMahon

Y precisamente de ese ataque de Orton estuvo hablando en el episodio más nuevo de Impaulsive:

«Honestamente, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Me j*dió. Agarró mi cabeza y me estrelló contra su bíceps. Mi nariz está aplastada, mi labio se cortó. El interior de mi labio está destrozado por mis dientes golpeando su bíceps. Pensé, ‘mi*rda’. Duele. Duele mucho».

Cuando Logan y Mike Majlak (anfitrión también del pódcast) dijeron que podría luchar a tiempo completo, KSI respondió:

«Me veo a mí mismo como el Shane McMahon de la WWE. No me importaría recibir un Stone Cold Stunner. Solo quiero un suplex».

También insinuó que podría ser parte de WrestleMania 40, un evento para el que Paul todavía no está programado. Es de suponer que entonces va a exponer el Campeonato de Estados Unidos pero de momento no se ha anunciado contra quién. Seguro que KSI podría hacer una aparición para ayudarlo. Probablemente, el mismo Randy Orton sea el retador entonces al título y rival de Logan. La verdad es que sería fantástico que ganara el cinturón en este momento de su carrera y tuviera un buen reinado.