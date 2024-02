Randy Orton: «Viví 10 años de dolor…. ¡Estoy renovado!»

Randy Orton está de regreso. Aunque hubo varios médicos que le dijeron que considerara retirarse, el luchador siguió insistiendo hasta que tres galenos le dijeron que había chances de operarlo de la espalda sin consecuencias graves, y uno de ellos llevó a cabo la operación.

Lo bueno es que la cirugía salió muy bien y hoy en día, Orton se siente mejor que nunca de salud. Recientemente, reveló que ya no tiene dolor en su espalda. Dolor por el cual pasó durante 10 años. Así lo reveló en una reciente entrevista con Wrestle Rant:

► Randy Orton se siente renovado

«Esa década del 2010 al 2020, hermano, fue pura angustia para mí. Pero ahora, después de todo lo vivido, la cirugía fue un éxito. Agarré 30 libras de músculo puramente gracias a cambiar mi dieta y al hecho de que pude entrenar de manera diferente y más duro en áreas que tuve que dejar de lado por tanto tiempo.

«En este momento peso 275 libras y estoy en mi peso ideal. El futuro de mi carrera estuvo en duda por un tiempo, pero ahora parece que podré seguir luchando por un buen rato más. Aunque sé que a algunos les puede hacer rodar los ojos, tengo 43 años, pero siento que estoy en la cúspide de mi carrera como luchador.

«Tengo una nueva perspectiva. No quiero desperdiciar ni un segundo, porque me he dado cuenta de lo rápido que todo puede ser arrebatado, porque casi lo fue».