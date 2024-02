El 6 de marzo, New Japan Pro Wrestling celebra 52 años de existencia, y lo conmemorará con su tradicional evento «Anniversary Show».

► «Anniversary Show»

Tras el gran cierre de la gira «The New Beginning» en Sapporo, quedó definida la lucha que protagonizará la función de Aniversario entre el Campeón Mundial de Peso Completo IWGP y el Campeón de Peso Jr. IWGP.

SHO desafió al campeón El Desperado en el combate por el Campeonato de Peso Jr. IWGP celebrado en el evento de Sapporo el 23 de febrero.

Desperado lanzó un ataque sorpresa antes del combate, pero SHO tomó la iniciativa con la intervención de Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru, y utilizó una silla golpeando ilegalmente a su rival.

En respuesta, un Desperado enojado se defiendió también con una silla y los dos salieron del ring para continuar golpeándose. Entonces intervino Narita, quien estaba escondido debajo del ring; Narita sorprendió a Desperado y comenzó a golpearlo.

El réferi comenzó la cuenta de 20 y SHO fue el único que alcanzó a regresar a tiempo, ya que Desperado fue sujetado por Narita, quien no lo dejó regresar y por este motivo perdió el cetro. SHO se coronó en medio de un abucheo general.

Por su parte, Naito concedió una revancha directa a SANADA en el combate por el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP en el evento de Sapporo del 24 de febrero. La batalla fue un constante ir y venir, sin que hubiera un claro dominio de alguno de los involucrados. Hasta que Naito usó un candado al cuello para robarle la cuenta de 3 a SANADA y defendió con éxito su título por primera vez.

En la conferencia posterior a la lucha, Tetsuya Naito y SHO se encararon por primera vez. SHO declaró que tenía todo el derecho de contender al cetro principal de la empresa (no es verdad, sólo es una lucha especial en mano a mano). Naito sólo sonrió y le preguntó donde se encontraba su cinturón de campeonato (ese cinturón lo robó YOH más temprano durante el evento); porque si no cómo podía comprobar que era el monarca junior.

Pero la lucha ya es oficial y será la gran estelar del evento de Aniversario. En esa misma función dará inicio la New Japan Cup 2024 con tres luchas de la primera ronda.

Esta es la tercera ocasión que el Aniversario se celebra con este tipo de enfrentamiento. El 6 de marzo de 2018, se enfrentaron el entonces Campeón de Peso Completo IWGP, Kazuchika Okada, y el entonces Campeón de Peso Jr. IWGP, Will Ospreay.

Dos años después, el 4 de marzo de 2021 en el Nippon Budokan, el entonces CampeónJr. IWGP, El Desperado, desafió al campeón máximo, Kota Ibushi en un combate por los Campeonatos Intercontinental IWGP ye el Campeonato de Peso Completo IWGP.

El cartel completo queda así:

NJPW «ANNIVERSARY SHOW», 06.03.2024

Ota City General Gymnasium

1. Tanga Loa y Tomoaki Honma vs. Jeff Cobb y Great-O-Khan

2. Hikuleo y El Phantasmo vs. Zack Sabre Jr. y Mikey Nicholls

3. Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii, Hirooki Goto y El Desperado vs. Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI

4. TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Gabe Kidd y Gedo

5. SANADA, Taichi, Yuya Uemura y DOUKI vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo

6. New Japan Cup – Round 1: Toru Yano vs. Yujiro Takahashi

7. New Japan Cup – Round 1: YOSHI-HASHI vs. KENTA

8. New Japan Cup – Round 1: Shota Umino vs. Jack Perry

9. Anniversary Special Singles Match: Tetsuya Naito vs. SHO