Por segunda noche consecutiva, New Japan Pro Wrestling llegó al Hokkaido Prefectural Sports Center para «The New Beginning in Sapporo», evento que cierra dicha gira.

► «The New Beginning in Sapporo» – Noche Dos

Kazuchika Okada sostuvo su última lucha en NJPW, comandando a CHAOS (Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Toru Yano) en un duelo de cinco contra cinco ante United Empire (Jeff Cobb, Great-O-Khan, Francesco Akira y Callum Newman), reforzados con Matt Riddle.

Cada uno de los participantes escogió a su par oponente, Okada y Riddle abrieron las acciones y de ahí cada parejas de rivales fueron entrando al ring para demostrar sus habilidades. De ahí cada equipo fue alternándose, individualmente o en ataques coordinados, hasta que Okada planteó la ofensiva final, dominando a Newman con un codazo seguido de Rainmaker.

Tras el triunfo, cada uno de los integrantes de CHAOS despidió a Okada. Las lágrimas aparecieron en los rostros de todos ellos y Okada les agradeció por 12 años de compañerismo. Luego se dirigió al público para su despedida en medio de una gran ovación.

El otro luchador que también se despidió en esta función fue Tama Tonga, en un duelo de parejas donde se enfrentaron los cuatro miembros de Guerrillas of Destiny. El quinto integrante, Jado, fungió como réferi, ya que no quiso salir con alguna de las parejas y decidió ser imparcial. Tama Tonga y Tanga Loa volvieron a pintarse el rostro como hace tiempo ya no lo hacían. Los Campeones de Parejas STRONG fueron los que se llevaron la victoria. Tama Tonga recibió una gran ovación y él dio las gracias, para luego abrazar a sus compañeros de G.O.D.

Comenzó la serie de choques individuales entre LIJ y J5G. BUSHI dio la delantera a los Ingobernables tras doblegar a TAKA Michinoku en una lucha donde predominaron las sumisiones y los ataques a ras de lona.

DOUKI niveló los cartones al lograr el triunfo más sorprendente de la jornada, ya que dominó a Hiromu Takahashi quien salió confiado pero nada pudo hacer contras los ataques veloces de su rival y su contundente Suplex de la Luna.

Taichi dio ventaja a Just 5 Guys doblegando a Shingo Takagi luego de un vigoroso intercambio de castigos. Luego de golpes y cabezazos se fueron a lo alto de las cuerdas donde se propinaron fuertes patadas. Agotados, cada uno de ellos planeaba su movida final, pero Taichi fue más hábil para evadir a Takagi y castigarlo con un Backdrop Hold. Esta lucha tuvo una estipulación adicional; ambos habían acordado que el perdedor debía eliminar su canal de YouTube.

En el turno semifinal se dirimió la batalla de apuesta de cabelleras. Yota Tsuji y Yuya Uemura combatieron para intentar salvar sus largas cabelleras. Tal vez por su juventud, ambos luchadores se vieron tibios y faltó más intensidad dada la importancia de lo que estaba en juego. Por momentos, la lucha estuvo muy lenta y sin emotividad. Finalmente, Tsuji dio cuenta de Uemura y terminó quedándose con la melena de su oponente, además de nivelar a dos la serie entre facciones.

Por segunda ocasión en este año, Tetsuya Naito y SANADA se enfrentaron por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. Casi de la misma duración que su lucha en Wrestle Kingdom, no resultó tan memorable como aquella, pero si un poco más dinámica y con sus combatientes relajados. SANADA comenzó a atacar a ras de lona, lo que le permitió interesantes intercambios con Naito, hasta que este lo detuvo con ataques al cuello. SANADA cortó su impulso por centrarse en el público, lo que aprovechó Naito para dominar las acciones. Siguió un intercambio de castigos, donde ninguno tenía un claro dominio hasta que Naito aplicó Deathfall y luego una inesperada combinación de Tornado DDT e Inside Cradle.

Tras la lucha, Naito llamó a Kazuchika Okada para despedirse de él. Luego hizo el saludo de LIJ e invitó a Okada a hacerlo, éste aceptó y al intentar chocar su puño con Naito, este se quitó e hicieron un divertido intercambio de movimientos, simulando atacarse y Okada se fue del ring.

Los resultados completos son:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO», 24.02.2024

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

Asistencia: 5,355 Espectadores

0. Frontier Zone: Toru Yano y Tomoya vencieron a Tomoaki Honma y Katsuya Murashima (7:48) con la SOD de Tomoya sobre Murashima.

1. Shota Umino, Togi Makabe, El Desperado, YOH y Oleg Boltin derrotaron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru (7:50) con un Death Rider de Umino sobre Kanemaru.

2. Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Toru Yano vencieron a Matt Riddle, Jeff Cobb, Great-O-Khan, Akira Francesco y Callum Newman (11:34) con un Rainmaker de Okada sobre Newman.

3. Hikuleo y El Phantasmo derrotaron a Tama Tonga y Tanga Loa (14:04) con la Godsend de Hikuleo sobre Tonga.

4. Nic Nemeth y Ryusuke Taguchi vencieron a David Finlay y Gedo (7:35) con un Danger Zone de Nemeth sobre Gedo.

5. BUSHI derrotó a TAKA Michinoku (9:13) con un Kneelock.

6. DOUKI venció a Hiromu Takahashi (14:45) con un Suplex de la Luna.

7. Taichi derrotó a Shingo Takagi (16:28) con un Backdrop Hold.

8. Hair vs. Hair Match: Yota Tsuji venció a Yuya Uemura (28:20) con un Gene Blaster.

9. IWGP World Heavyweight Title: Tetsuya Naito (c) derrotó a SANADA (24:05) con un Swinging Inside Cradle defendiendo el título

–