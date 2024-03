Dos nuevas pistas señalan la llegada de Mercedes Moné a AEW

En la imagen promocional del episodio de AEW Dynamite de mañana, denominado Big Business, no aparece Mercedes Moné. A cambio, vemos las figuras de Julia Hart, «Hangman» Page, Orange Cassidy, Toni Storm, Adam Copeland, Swerve Strickland, Samoa Joe y Darby Allin.

Pero fijando un poco más la mirada, ese juego de palabras, «BO$$TON, enmarcado sobre el TD Garden, fue un primer indicio de que AEW no concedería tanto bombo a una de sus ediciones semanales sólo por suponer un regreso de la empresa a la capital de Masachusetts.

Aunque el cartel del show luce muy notable, todo este aparataje promocional, según varias fuentes, tiene como motivo el debut no anunciado de Moné. A estas alturas, bastante «spoileado» ya, cabe decir. «BO$$TON» haría referencia, pues, al antiguo sobrenombre de Moné, «The Boss», cuando luchaba bajo los focos de WWE como Sasha Banks.

Un fichaje que, tras los de Will Ospreay y Kazuchika Okada, promete reimpulsar el producto y sobre todo, se espera sirva de catalizador para la división femenil de la empresa; todavía la gran asignatura pendiente de AEW.

Y hoy, a poco más de 24 horas del show, nos encontramos con dos nuevos indicios a modo de pistas. La primera la da Tony Khan vía X (Twitter), escribiendo Boston de particular manera en su promoción de Big Business.

I'm excited to see you all tomorrow for Big Bu$iness @tdgarden on Wednesday Night #AEWDynamite!



We're down to just hours away from one of the biggest evenings ever in AEW, #AEWBigBusiness on TBS tomorrow! This week it will be a Wednesday Night to remember!



Wednesday in BOSSton!