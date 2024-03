Logan Paul, feliz por una semana llena de éxitos

Finaliza una semana más de marzo, y para Logan Paul, esta fue una de las mejores semanas de su vida. Por eso, decidió compartir todos sus logros a través de una publicación de Instagram en donde se le ve muy feliz junto a su novia, Nina Agdal, con quien está comprometido en matrimonio.

► Logan Paul muestra los más de 10 logros que tuvo esta semana

«En una semana:

@drinkprime se convirtió en el primer patrocinador en el centro del ring de la WWE.

Grabé 4 podcasts (3 invitados).

Cociné con @MrBeast.

Hice 5 lanzamientos con @JakePaul (se siente grande).

Me enteré de que mi hermano va a pelear contra Mike Tyson.

PRIME fichó a Devin Haney, Rafael Leao, Central Cee, Los Angeles Lakers.

Me hice escáneres médicos completos de cuerpo entero para monitorear mi salud.

Grabé con 4 nuevos atletas/creadores de PRIME y capturé contenido para 6 nuevos sabores.

Anuncié una lucha de Triple Amenaza ante Randy Orton y Kevin Owens en Wrestlemania (7 de abril).

Me enamoré más profundamente de @ninaagdal ❤️

«Consistencia 🔑».

Sin duda alguna, pese a toda la polémica que hay en torno a su figura, Logan Paul ha sabido sacar réditos de Internet y generar fortunas. A nivel de lucha libre, deberá demostrar realmente de qué está hecho al enfrentarse en WrestleMania 40 ante dos de los mejores luchadores de WWE, Kevin Owens y Randy Orton.