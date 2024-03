DDP: «Ya tuve mi retiro en AEW, pero puedo tener otra lucha más»

El recordado DDP, Diamond Dallas Page, tuvo su más reciente lucha en un combate de tríos realizado en el especial de AEW Dynamite denominado Bash at the Beach, realizado el 15 de marzo de 2020 en desde el Watsco Center en Coral Gables, Florida.

Allí, DDP hizo equipo con Dustin Rhodes y QT Marshall, pero cayeron derrotados ante The Butcher y The Blade y MJF. Y según reveló en una reciente entrevista con TVInsider, DDP considera que esta fue su última lucha, está feliz con ello, por el nivel que pudo mostrar allí, pero tampoco descartó que no pueda volver al ring a futuro, aunque no dio indicios de que esto pasara.

► Diamond Dallas Page asegura que ya tuvo su lucha de retiro, en AEW, pero no descarta un combate más

«Siento que logré tener un buen retiro en en AEW. No estuve apareciendo en WWE por mucho tiempo porque estaba ayudando a Cody Rhodes con cosas de AEW. No era yo ayudando a AEW. Era yo ayudando a Cody. Quería ayudar a Cody de la forma en que hicimos. Ese combate de seis personas que hicimos. Estaba tan activo al final de ese combate. Me veía tan bien en ese combate. Salté desde la cuerda superior y no me lastimé. Pensé que era la despedida más grandiosa que podía tener. Cody me preguntó: «¿Una lucha más?» ¿Cómo haces que luchar sea mejor que cuando me fui por primera vez? Nunca digas nunca. Todavía estoy en forma. Puedo realizar Diamond Cutters en este momento».