Austin Theory responde a críticas por momento con Kevin Owens y Randy Orton

El pasado viernes en SmackDown, Kevin Owens atacó a Austin Theory con un stunner, para luego, recibir un tremendo RKO de parte de Randy Orton. Sin embargo, hubo muchas críticas en redes sociales por la forma en que Theory se desempeñó al momento de registrar el golpe con stunner de Owens, pues, de la nada, saltó impulsado hacia arriba para permitir el RKO de Orton.

A los fans no les gustó para nada, más allá de que lució chistoso. Ahora, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Theory ha salido al pasado a la gran cantidad de críticas que ha recibido. Estas fueron sus palabras, usando un clip de Modern Family:

«Puedes insultar muchas cosas sobre mí. Mi cabello, mi voz, mis ejercicios en la tabla de equilibrio. Pero no insultes mi capacidad de vender o registrar movimientos. Eso cruza una línea. ¿Qué, línea? ¿Oh, no la ves? Es porque acabo de venderla».

Este fue el momento por el que Theory ha recibido tantas críticas en redes sociales:

WWE doesn’t pay Austin Theory to win matches they pay him to oversell like this and its hilarious 😂 pic.twitter.com/48wQbUwKa2

— Ross (@RossIsClutch) March 16, 2024