Luchadores molestos con WWE y The Rock por su lenguaje

Es una realidad. Las promos de The Rock son fantásticas, es uno de los mejores luchadores en el micrófono, y más ahora, que ha podido demostrar todo su gran talento y por qué ha llegado a ser durante años el actor que más dinero obtiene por grabar películas en todo el año. Sin embargo, estas mismas promos, le estarían causando ciertos problemas a The Rock en WWE.

Y es que, según ha reportado Aaron Varble de SE Scoops, recientemente, pudo saber que algunos luchadores de WWE están bastante moletos por la compañía, pues consideran que hay un doble estándar. Esto, en relación con que recientemente recibieron un memorando a nivel interno, en donde se les recordaba que todos los shows de WWE eran categoría PG, es decir, según las leyes de Estados Unidos, programación televisiva dedicada principalmente a niños. Y no querían que los luchadores usaran palabras soeces tanto en televisión como en redes sociales.

► Las promos de The Rock, punto de polémica en WWE

Pero, las promos de The Rock, además de muy intensas, utilizan un lenguaje bastante fuerte. Por eso, muchos luchadores ven este doble estándar. Esto es lo que ha reportado SE Scoops:

«The Rock está de vuelta en la WWE y la está pasando genial siendo el malo de la película. Además, parece que las reglas no se aplican a él.

«Puedo informar de manera exclusiva que un reciente memo enfatizó la necesidad de que el talento siga las pautas de PG en la televisión y en las redes sociales. A pesar de esto, el uso de palabras groseras por parte de The Rock, como en una reciente promoción, ha generado preguntas entre el talento sobre la existencia de un doble estándar. Se preguntan por qué se le permite maldecir mientras que a otros no.



«Un Memo de la WWE sobre ser PG (Exclusivo)



«Me dicen que Nick Khan, Paul Levesque y Dan Ventrelle enviaron un memo «la semana pasada» sobre cómo el talento debe adherirse a las pautas de PG en la televisión y también en las redes sociales. The Rock, como la mayoría de las cosas en su vida en este momento, está recibiendo un trato un poco especial.

«La WWE está bajo el estandarte de TKO y es una empresa de capital abierto. También necesitan adherirse a las pautas de la TV-PG. Dicho esto, parece que hay una excepción que está molestando a algunos miembros del talento.

«The Rock Recibiendo un Pase Libre (Exclusivo)



«Me dijeron que las promos virales de The Rock, donde sigue maldecido, incluyendo su promoción en las redes sociales esta semana con un «¿me estás jodiendo?» sobre Cody, han molestado a algunas personas. Parece que hay un sentimiento de que estamos viendo un doble estándar, porque estamos hablando de Dwayne Johnson aquí.

«Parece que The Rock puede salirse con la suya soltando cualquier palabrota florido que quiera en las redes sociales, mientras que el resto del elenco está bajo llave PG. Además, me dijeron que el talento se pregunta por qué The Rock está recibiendo un pase libre a hacer lo que quiera.

«Me dijeron que la idea es que «incluso si es la gran estrella de cine, ¿no debería todo el mundo jugar con las mismas reglas? Entonces él puede maldecir y usar eso para destacarse, pero ¿todos los demás están encadenados?»

«Los altos mandos de la WWE enviaron un memo hace unas semanas al talento, recordándoles que necesitan mantener un lenguaje PG, incluso en las redes sociales.

«Entonces The Rock puede soltar tantas bombas F como quiera en línea, incluso en la televisión en vivo. Ahora, hay un problema.

«Me dijeron que muchos miembros del talento se preguntan por qué Rock recibe un pase, y a nadie más se le permite maldecir. La idea es que incluso si es la gran estrella de cine, ¿no debería todo el mundo jugar con las mismas reglas? Entonces él puede maldecir y usar eso para destacarse, pero ¿todos los demás están encadenados?

«La Influencia Interna de The Rock en la WWE y Más Allá



«The Rock luchará junto a Roman Reigns en WrestleMania 40 en un combate por equipos, pero ese no era el combate que él quería. Quería un combate individual contra Roman, pero ahora se enfrentará a Cody Rhodes y Seth Rollins en acción por equipos. El plan original de Dwayne Johnson tuvo que cambiar, y cubrí exclusivamente esa historia a medida que se desarrollaba.

«Lia Maivia, la abuela de Dwayne “The Rock” Johnson, será incluida en el Salón de la Fama de la WWE el próximo mes. Aunque la WWE aún no ha anunciado la noticia, esto haría que Maivia sea la última incluida en la Clase de 2024, y The Rock tuvo una gran influencia en que eso sucediera.

«Dwayne Johnson también está en la junta directiva de TKO. Esto es algo que mucha gente ha incorporado a su historia, y podría ser más real de lo que algunos fans se dan cuenta. Obviamente, se le conceden ciertos privilegios, pero tampoco está de vuelta a largo plazo en absoluto.

«The Rock seguirá en la junta directiva de TKO. Su puesto también viene con $30 millones en acciones de la compañía y una lucha en WrestleMania. Puede que regrese para otro combate, pero tendrá que encajarlo en su agenda de Hollywood.

«La próxima película de The Rock, The Smashing Machine, comenzará a filmarse el 1 de mayo. Eso no le da mucho tiempo después de WrestleMania para prepararse para su próximo proyecto. SE Scoops tendrá más sobre esta historia, y mucho más, a medida que se disponga de información adicional».