Anthony Smith: «Me niego a ser el nuevo Neil Magny’

Anthony Smith está cansado de que los contendientes en ascenso intenten utilizarlo como trampolín. Vitor Petrino (11-0 MMA, 4-0 UFC) criticó a Smith (37-19 MMA, 12-9 UFC) después de vencer a Tyson Pedro hace menos de dos semanas en UFC Fight Night 238. Consiguió su deseo y se enfrentará. el ex retador al título en UFC 301 el 4 de mayo en Río.

A Smith le molesta la llamada del invicto Petrino. Después de pasar años enfrentándose a ex campeones y al escalón superior de la división, «Lionheart» recientemente ha estado luchando por bajar en la clasificación. Promete hacer que los peleadores lo piensen dos veces antes de denunciarlo.

«Me siento ofendido. ¿Por qué no llamó a alguien de mayor rango? ¿Por qué no llamó a (Aleksandar) Rakic? En lo que respecta a los plazos, Rakic ​​peleará pronto. Eso estaría un poco más cerca de tu línea de tiempo, en términos de dos tipos que están peleando aproximadamente al mismo tiempo. ¿Por qué no llamaste a Rakic ​​o Volkan Oezdemir? ¿Por qué no llamaste a ninguno de esos tipos? Porque crees que puedes vencerme. No estás seguro de los demás y eso me cabrea.

“No he terminado. No soy el viejo león herido que simplemente camina de un lado a otro esperando que los más jóvenes lo maten. Ese no soy yo. Me niego a ser el nuevo Neil Magny. Son tres muchachos en un mes y medio que pelearon, ganaron y me criticaron. Todos sin rango, todos jóvenes. Vamos a acabar con esto en seco. Llámame portero. Llámame como quieras llamarme, pero este es el hecho: he estado peleando dentro del top 10 durante mucho tiempo y he estado peleando en el ranking en dos categorías de peso diferentes durante mucho tiempo”.

Smith no es ajeno a cerrar a los contendientes en ascenso. Arruinó el primer evento principal de Devin Clark al someterlo, acabó con Jimmy Crute y derrotó a Ryan Spann dos veces, y planea continuar defendiendo su reclamo como uno de los mejores pesos semipesados.

«Si tu peleador favorito no está ya entre los 10 primeros, no lo estará hasta que yo me haya ido. Nos guste o no, así es la vida que vivimos ahora mismo. Tengo un plan de carrera hacia dónde me dirijo y comienza con callar a estos jóvenes, y luego pasaremos al siguiente. … Mi plan, cuando todo esto termine, es que otro joven no vuelva a abrir su maldita boca con mi nombre”.