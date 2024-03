Ovince Saint Preux: «Seguiré impresionando a todo el mundo»

Ovince Saint Preux es uno de los peleadores más veteranos (tanto en edad como en experiencia) en el elenco de UFC, pero el sábado demostró que todavía le queda más en el tanque.

En la cartelera principal de UFC Fight Night 239 , Saint Preux (27-17 MMA, 14-12 UFC ) emocionó con una pelea de tres asaltos contra Kennedy Nzechukwu (12-5 MMA, 6-5 UFC ), a quien derrotó por decisión dividida.

La pelea en su conjunto, pero particularmente el tercer asalto, vio a los dos hombres pararse en el bolsillo y enfrentarse golpe por golpe. El boxeo y la agresividad de Saint Preux demostraron ser la diferencia, ya que dos de los tres jueces se pusieron de su lado.

«Hombre, para ser honesto otra vez, sabía que él no tiene ese poder de nocaut con un solo golpe. Estaba lanzando golpes. Estaba acertando golpes. De hecho, el otro día, Taylor, la esposa de mi entrenador, estábamos haciendo algo. Ella dijo: «Puedes hacer cualquier cosa durante cinco minutos». Si lo haces en cinco minutos, puedes hacer cualquier cosa en cinco minutos». Yo estaba como, ‘Está bien, genial’. Si terminas en una cabina telefónica durante cinco minutos, puedes hacerlo. Pensé: ‘Voy a hacer que sea una pelea’. No voy a caer.’ Nos quedamos allí. Sabía que se estaba cansando de pegarme y yo no me iba a cansar de pegarle a él”.

Saint Preux, de 40 años, ha estado en el roster de la promoción desde 2013. La pelea del sábado lo posicionó en el número 1 en la cima de la clasificación de apariciones de peso semicompleto de todos los tiempos de la promoción.

Entonces, habiendo ganado dos de sus tres salidas más recientes, ¿hacia dónde se dirige OSP a partir de aquí?

“Seguiré enojando a todo el mundo. Quiero decir, fue una buena pelea, hombre. Él se mostró ortodoxo y yo dije: ‘Está bien’. Estábamos preparados para eso, pero esperábamos seguir siendo zurdos. Luego, su jab fue una especie de aterrizaje. Me preguntaba: ‘Hombre, ¿por qué su jab aterriza tan bien?’ Fue diestro. Dado que fue zurdo, con su mano dominante, pudo salir un poco más rápido. Pero una vez que controlé el tiempo y esas cosas, creo que el movimiento de mi cabeza fue bastante bueno y en cierto modo arruiné su tiempo. … Estoy tratando de pelear dos veces más este año”.