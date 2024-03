Nic Nemeth se burla de la historia de Cody Rhodes

Ahora que Cody Rhodes está tan cerca de «terminar su historia» en WrestleMania 40, Nic Nemeth se burla de ella.

Dentro de menos de tres semanas, «The American Nightmare» luchará contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE.

► Nic Nemeth se burla de Cody Rhodes

El actualmente luchador de TNA y NJPW comparte sus pensamientos al respecto en Busted Open Radio:

«Entiendo esta historia de dos años, de verdad que sí. Pero me resulta gracioso que el desenlace de la historia no sea como el final de un argumento. ¿Es que tiene que ganar solo porque su padre no fue campeón? ¿Esa es la premisa?».

Cuando Dave LaGreca, conductor del pódcast, mencionó que no se trata solo de Dusty Rhodes, sino de todo lo que Cody ha tenido que enfrentar para llegar a este punto, Nemeth respondió cuestionando si Rhodes es el único que ha tenido que superar algo así.

«¿Es que solo Cody ha tenido que pasar por eso? ¿Y los demás que no son legados en el negocio? ¿Acaso ellos no han tenido que atravesar un montón de cosas también?«.

Otro que cuestionaba recientemente la «historia de Cody Rhodes» era Vince Russo:

«Bro, esto no tiene nada que ver con Dusty. Dusty nunca fue parte de la WWE, nunca. No fue despojado de ningún título. Hubo 10 tipos antes que él que estaban establecidos en la WWE. Cody ha hecho que todo esto se trate de Cody. Y francamente, ha utilizado la historia de Dusty cuando Dusty nunca debería haber sido campeón de la WWF. Nunca, bro, porque no estuvo el tiempo suficiente.

«Cuando hablamos de lucha libre y la WWWF, siempre hablamos de Nueva York. Él nunca formó parte de Nueva York, nunca. Ahora, si estuvo en Georgia y Florida todos esos años y nunca ganó un título, eso es otra cosa. Nunca fue un maldito tipo de la WWE. ¿Podemos dejar eso claro, por favor?».