«Fue un honor representar a Irlanda y a la WWE para el Día de San Patricio en la Casa Blanca. El Presidente de los Estados Unidos dijo que Becky Balboa se lo llevará todo en Filadelfia, me tomé una pinta y hasta le di un toque elegante a la biblioteca con un pequeño regalo». Esto comentó Becky Lynch después de visitar a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca, con motivo de las festividades del Día de San Patricio.

Sin duda fue un gran momento para la Superestrella así como también para la WWE, la cual guardaba mejor relación con el máximo mandatario de Estados Unidos cuando este era Donald Trump y Vince McMahon todavía era el dueño de la compañía de lucha libre. No obstante, no todo el mundo ha visto esa visita con buenos ojos, como demuestra el exluchador Val Venis, quien en una reciente publicación en redes sociales criticaba a la luchadora (y a The Rock):

«VERGÜENZA para Becky Lynch. Reunirse con un TIRANO CORRUPTO de presidente como Joe Biden, quien ha inundado a Estados Unidos con VOTANTES ILEGALES, permitió que el Cartel Bancario causara «inflación» (robándonos el valor de los dólares por los que ya trabajamos), y cuyas acciones dejaron a 13 SOLDADOS MUERTOS en su RETIRADA IMPRUDENTE de Afganistán. Becky Lynch está siendo utilizada al igual que The Rock. Para darle influencia a un CRIMINAL llamado Joe Biden. VERGÜENZA PARA BECKY Y VERGÜENZA PARA THE ROCK. ¡Estos NECIOS IGNORANTES se acuestan con el DIABLO! ¡QUE LES DEN!».

