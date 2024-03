Tommaso Ciampa y Johnny Gargano por el Campeonato de Parejas

Johnny Gargano y Tommaso Ciampa se enfrentaron a The Creed Brothers en una lucha clasificatoria para la lucha por el Campeonato de Parejas en WrestleMania.

Fue de esta forma que los dos equipos se enfrenaron en una lucha donde la técnica estuvo presente en un inicio, pues la lucha a ras de lona fue lo que comenzó a predominar, haciendo que Julius tomara el control.

Fue así que los dos integrantes de DIY tuvieron que trabajar en conjunto para comenzar a tomar el control del combate.

Julius Creed lifting Johnny Gargano with ONE ARM into a Powerbomb, holy shit.

