Raw: Becky Lynch venció a Nia Jax y careó con Rhea Ripley

En la sexta lucha de la más reciente edición de Raw, el evento estelar de la velada, vimos una muy buena lucha entre la retadora número uno al Campeonato Mundial Femenil WWE, Becky Lynch, «The Man», ante «La Fuerza Irresistible», Nia Jax.

La lucha comenzó con Lynch ejecutando una patada voladora en Jax. Lynch derribó a Jax fuera del ring, pero Jax aterrizó de pie. Jax realizó un samoan drop contra Lynch contra la barricada. El réferi comenzó su cuenta, pero Lynch se puso de pie.

Jax embistió a Lynch, pero Lynch se levantó a los siete segundos. Lynch golpeó a Jax con una silla e intentó el Manhandle Slam sobre la silla. Jax contraatacó y ejecutó un samoan drop sobre Lynch sobre un montón de sillas.

Lynch se puso de pie a los ocho segundos. Jax levantó a Lynch, pero Lynch lo revirtió con una dormilona. Lynch ejecutó un DDT sobre Jax, quien luchó por ponerse de pie mientras el réferi contaba. Lynch saltó desde la cuerda superior, pero fue golpeada con una silla de acero por Jax.

Jax continuó golpeando a Lynch con la silla. Jax sacó un palo de kendo de debajo del ring y siguió su ataque sobre Lynch. Jax estrelló a Lynch sobre una silla y le aplicó una guillotina de pierna. Jax le indicó al réferi que contara, pero Lynch comenzó a moverse.

Jax golpeó repetidamente a Lynch con una silla. Jax puso una silla en el cuello de Lynch y se sentó sobre ella para evitar que Lynch respondiera al conteo de diez del réferi. Lynch agarró un palo de kendo y golpeó a Jax con este para escapar.

La lucha se desplazó hacia fuera del ring y Jax golpeó a Lynch en la cabeza con los escalones del ring. Jax se golpeó en la espalda al intentar una guillotina en la ceja del ring. Lynch ejecutó un DDT sobre Jax en los escalones del ring.

Jax sacó una mesa de debajo del ring y puso a Lynch sobre ella, luego comenzó a subir una escalera. Lynch se deslizó de la mesa y roció a Jax con un extintor de incendios. Lynch intentó embestir a Jax a través de una mesa, pero Jax contraatacó y ejecutó un samoan drop sobre Lynch a través de la mesa.



El réferi comenzó a contar. Jax arrastró a Lynch hacia la esquina y ejecutó el An-Nia-Lator. El réferi contó y Lynch no se movió. Jax contó junto con el réferi. Lynch rodó fuera del ring y aterrizó de pie para romper el conteo.

Jax intentó ejecutar un samoan drop sobre la mesa desde la ceja del ring, pero Lynch escapó y ejecutó un Manhandle Slam sobre Jax desde la ceja del ring a través de la mesa. Lynch y Jax lograron romper el conteo.

Jax se apoyó contra la mesa de comentarios y Lynch saltó desde la escalera y ejecutó un leg drop sobre Jax a través de la mesa. Una vez culminado el combate, la monarca Rhea Ripley apareció y tuvo un encontronazo con Lynch. Su careo fue la forma en que cerró Raw.

Following a victory in the Last Woman Standing Match, The Man is in the ring with Mami on #WWERaw! pic.twitter.com/Oy1i5J3699

— WWE (@WWE) March 19, 2024