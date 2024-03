Anunciada la rival de Shayna Baszler en Bloodsport

En una noticia totalmente inesperada e imposible que de se hubiera dado si Vince McMahon continuara siendo el dueño de la WWE se anunció que Shayna Baszler va a luchar en el evento Bloodsport X de Josh Barnett el 4 de abril, dos días antes de WrestleMania 40, donde no se sabe si la Superestrella va a estar presente; es posible que no tenga ningún combate entonces y por eso la compañía le permitió acudir a este otro show organizado por quien fuera su entrenador cuando dejó las MMA.

WWE Superstar SHAYNA BASZLER will make her GCW debut on Thursday, April 4th at JOSH BARNETT'S BLOODSPORT during The Collective in Philadelphia!

► Masha Slamovich, rival de Shayna Baszler

Ahora además se conoce que «The Queen of Spades» estará enfrentando a Masha Slamovich, una de las mejores luchadoras del mundo que no forma parte de las grandes compañías, aunque ocasionalmente sí trabaja en TNA. Pero es una apasionada de la escena independiente y se la puede ver en GCW, REVOLVER o wXw. Y no solo conquistando la división femenil sino también haciendo estragos en la varonil. Por ejemplo, el año pasado fue Campeona Mundial de Game Changer Wrestling.

La misma «Russian Dynamite» lo comunica en redes sociales:

In a place like Josh Barnett's: Bloodsport, when a name like Shayna Baszler is announced it's like blood in the water of an ocean of nothing but sharks. One voice stood out loudest and proudest of all. A voice with a tenor of authority from her accomplishments and tone of pure…

«En un lugar como Josh Barnett’s: Bloodsport, cuando se anuncia un nombre como Shayna Baszler, es como sangre en el agua de un océano lleno únicamente de tiburones.

Una voz destacó más fuerte y orgullosa que todas. Una voz con un tenor de autoridad por sus logros y un tono de pura violencia.

Al final, no pude negar su solicitud…».

Echa un vistazo al menú de Bloodsport X:

Shayna Baszler vs. Masha Slamovich

Erik Hammer vs. Lou Nixon

Minoru Suzuki vs. Royce Isaacs

Josh Barnett vs. Johnny Bloodsport (John Hennigan)

Nic Nemeth vs. Mike Bailey

AKIRA vs. Matt Makowski

Axel Tischer vs. Timothy Thatcher

Takuya Nomura vs. Fuminori Abe

