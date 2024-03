Shayna Baszler luchará en Bloodsport X de Josh Barnett

En un bombazo de última hora, el reconocido Josh Barnett ha anunciado algo bastante inesperado: Shayna Baszler, actual luchadora de WWE, hará su debut en el evento Bloodsport, organizado por el luchador y peleador de MMA. Sí, estando bajo contrato con WWE.

Así fue como lo anunció Barnett a través de su cuenta de X, antes Twitter:

What does it mean when a Queen takes up the sword and marches to war?

Blood. Victory. Glory.

From battlefields all over the world – MMA & the @ufc , @WWENXT , @WWE , @wwr_stardom , and more – to now step into a ring she was made for from the beginning.

The Warmaster's… pic.twitter.com/DKBbW2VTh8

— 𝕿𝖍𝖊 𝖂𝖆𝖗𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 (@JoshLBarnett) March 15, 2024