Sean O’Malley critica a Marlon Vera por acusación de engrase

Sean O’Malley criticó a Marlon Vera por acusarlo de engrasarse en UFC 299. El campeón de peso gallo O’Malley (18-1 MMA, 10-1 UFC) se vengó de su derrota ante Vera (21-9-1 MMA, 15-8 UFC) golpeándolo durante cinco asaltos en su pelea por el título a principios de este mes en Miami.

Vera dijo que pelear con O’Malley fue «como sacar un pez del agua» y lo acusó de ponerse algo en el cabello.

Who braid your hair @SugaSeanMMA you where grease to the bone I wonder how much gel they use ?

— C H🖕🏽T O🇪🇨V E R A (@chitoveraUFC) March 13, 2024