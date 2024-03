Bronson Reed, frustrado en WWE: «No sé qué hacer»

La lesión de Seth Rollins hizo que no pudiera luchar por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Elimination Chamber y no pudo posicionarse como retador al Campeonato Intercontinental en WrestleMania 40. Hablamos de Bronson Reed, quien recientemente proponía un combate entre luchadores grandes para el magno evento, lo cual no sabemos si WWE está considerando. Es de suponer que no va a perderse el show pero tampoco está confirmado que vaya a tener un hueco en el menú.

► Bronson Reed, frustrado

Es comprensible que «The Colossal» se sienta frustrado en estos momentos, según comparte en recientes sociales:

«No sé qué más tengo que hacer. Sabes, dije que el 2024 sería el año de Big Bronson Reed. Voy a lograrlo. No entiendo, tengo todas las herramientas, soy uno de los hombres más grandes del roster, soy dinámico, tengo todo lo necesario para obtener esas oportunidades. Para enfrentarme a personas como Gunther, para enfrentarme a personas como Seth Rollins. Pero por alguna razón, no puedo lograrlo.»

Cabe mencionarse también que, aunque ambas empresas no pueden compararse, Bronson Reed volvió a la WWE después de haber tenido considerable éxito en NJPW, por ejemplo, rivalizando con Kazuchika Okada o formando parte de la facción TMDK. Por otro lado, tampoco es que le haya estado yendo mal hasta ahora en su nueva etapa como Superestrella pues no ha dejado de tener presencia en televisión. Únicamente le ha faltado dar ese paso adelante hacia los títulos y el plano estelar.

