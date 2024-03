Austin Theory: «The Usos siempre me han apoyado»

Austin Theory revela que acude a The Usos cuando anda en búsqueda de consejo en WWE.

Las tres Superestrellas han colaborado en alguna ocasión pero en realidad nunca han estado demasiado relacionados por lo que puede resultar sorprendente que fuera de cámaras sí sean más cercanos.

► Austin Theory agradece a The Usos

Pero así lo cuenta el exCampeón de Estados Unidos en 107.9 KFIN:

«Hay dos tipos en particular. Han estado desde el principio, desde que hacía combates no televisados mientras decidían si estaba listo para el elenco principal. Esos dos tipos son Jey y Jimmy Uso. El apoyo de ambos y su mentalidad, después de más de una década juntos, es un consejo valioso y un gran lugar para estar con ellos. Solo pensar en cuántas cosas pueden ayudarme, cómo ven las cosas, cuánto han experimentado. Estoy simplemente agradecido por ellos. Me han ayudado mucho. Un saludo a los Usos.»

De un tiempo a esta parte, Theory no ha estado haciendo mucho en WWE más que aparecer de cuando en cuando con Grayson Waller para servir de víctimas a otros luchadores como Kevin Owens para que este se mantenga ocupado y brillando a un cierto nivel. No está claro si va a tener un combate en WrestleMania 40.

El caso contrario totalmente es el de Jey y Jimmy Uso pues ellos han sido dos de las Superestrellas que más éxito han tenido en la compañía desde que comenzó The Bloodline Saga allá por 2020; aunque la verdad es que antes ya lo habían tenido como The Usos. Y en el magno evento se enfrentarán el uno contra el otro.