Bronson Reed no tiene una lucha programada para WrestleMania 40 así que se le ha ocurrido una idea realmente interesante. En realidad, no es suya sino que comparte la que Big E proponía en enero. Aunque sí tiene relación con lo que «The Colossal» ha estado haciendo de enfrentar a luchadores grandes como Ivar en WWE RAW.

► ¿Big E Meaty Invitational en WrestleMania 40?

There are some BIG brothers currently not on this year's #WrestleMania

I think its time for @WWEBigE MEATY INVITATIONAL!

If you, the WWE universe want it, let your voice be heard!!!#MEATMANIA

— BIG BRONSON REED (@BRONSONISHERE) March 13, 2024