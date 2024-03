Roseland 8, la cita estrella de Prestige y su gran cartel

En siete años de vida de Prestige Wrestling, Roseland (cuyo nombre proviene del Roseland Theater, en Portland, Oregon, EEUU) se ha consolidado como su evento por antonomasia, donde habitualmente suelen converger los nombres y combates más notorios.

Y este 2024, Prestige quiere celebrar su séptimo aniversario en la octava edición de Roseland, prevista para el próximo mes, programando uno de los mejores carteles de toda su historia.

Por ejemplo, allí veremos a Minoru Suzuki en un extraño pero atractivo emparejamiento con AKIRA, habitual de MLW y experto en el arte del «Deathmatch». También a Daniel Makabe, quien anunció recientemente que 2024 será su último año como luchador, contra Zack Sabre Jr. O hablando de NJPW, a David Finlay, Gabe Kidd y Clark Connors del Bullet Club War Dogs, sin rivales concretados todavía.

Pero NJPW no será la única empresa nipona representada. Miyu Yamashita, Campeona Princess of Princess de TJPW, tiene estipulado medirse a Kylie Rae sin dicho título de por medio. Una Rae que esperemos retome definitivamente la lucha libre de forma regular, tras dos años erráticos.

Desde el Roseland Theater de Portland (Oregon, EEUU), Prestige presentará Roseland 8: The 7 Year Anniversary Show este próximo 14 de abril. He aquí su cartel completo.

***https://t.co/WG5Fd83ZPe PRESENTS: ROSELAND 8***



🔥 Kevin Blackwood vs Mustafa Ali



🔥 Daniel Makabe vs Zack Sabre Jr



🔥 Minoru Suzuki vs AKIRA



🔥 Kylie Rae vs Miyu Yamashita



🔥 Breeze & Dango vs Midnight Heat



🔥 Trish Adora vs AMIRA



+ Bullet Club: War Dogs, Lio Rush,… pic.twitter.com/Ovl2j6qBl6