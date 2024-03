Mercedes Moné: «Quiero más con Willow Nightingale»

La historia de Mercedes Moné con Willow Nightingale no nació en AEW sino que viene de STARDOM.

De hecho, el reciente regreso de «The CEO» a la lucha libre durante el especial Dynamite: Big Business se dio muchos meses después de haberse lesionado luchando con «The Babe With The Power» en NJPW STRONG Resurgence 2023 por el inaugural Campeonato Femenil NJPW STRONG. Cabe mencionarse que de no haberse lastimado durante el combate Moné hubiera sido la primera dueña del título. Nightingale lo tuvo durante 45 días hasta perderlo con Giulia en NJPW STRONG Independence Day.

► Mercedes Moné de Willow Nightingale

Es curioso también que Mercedes debutara en la casa Élite defendiendo a Willow de un ataque de Julia Hart y Skye Blue. Aunque no se sabe todavía si van a estar colaborando o no. Lo único que sabemos es que Moné quiere trabajar con Nightingale pues así se lo dice a Renee Paquette:

«Hay mucho en juego. Tuve la oportunidad de conocer a mucha gente en Big Business. No sé. Estoy a punto de ir a Toronto, solo para seguir observando esta división de mujeres. Willow y yo tenemos asuntos pendientes. Ella fue mi última oponente antes de lesionarme y realmente no he visto las imágenes, así que no sé si fue ella quien me empujó, si resbalé, si alguien sobornó al árbitro.

«Fue un día tan agitado, y era por el Campeonato de Mujeres de New Japan Strong. No conozco a Willow. No sé si juega sucio. No sé cuánto desea las cosas. He estado en un negocio donde la gente te rascaría, te arañaría y te apuñalaría por la espalda. Hasta ahora, tuvimos la oportunidad de charlar un poco entre bastidores. Parece agradable. Es encantadora. Me gustaría hacer más negocios con ella.»