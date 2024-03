«Es agradable que, donde está Mercedes ahora, no solo la toleran, sino que la celebran de verdad. La ven por lo que es, que es una estrella. Esta es una chica que, incluso solo con aparecer en Mandalorian en su pequeño papel, le hicieron nueve figuras de acción. No lo hacen por caridad, lo hacen porque venden. Es bueno que ahora esté en un hogar que lo entiende. Es simplemente agradable finalmente sentir que pude lograr esto». Esto decía recientemente Keven Undergaro de Mercedes Moné.

► Mercedes Moné, como Steve Austin

La luchadora debutó en AEW durante el especial Dynamite: Big Business como una gran estrella amada por todos los fanáticos de la casa Élite. Tan bueno ha sido el recimibiento que ha tenido «The CEO» en esta nueva aventura en su carrera luchística que se siente como Stone Cold Steve Austin.

«Fue increíble. Todavía no he tenido la oportunidad de asimilarlo todo, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Cuando escuché el ritmo de la música y vi en las pantallas los cánticos de ‘CEO’, y luego revelaron el nombre ‘Mercedes Moné’, la explosión fue tan eléctrica. Me sentí tan genial. Me sentí como Stone Cold Steve Austin, cuando los fanáticos levantan todas sus pancartas y se ponen de pie con los brazos en alto. Fue la mejor sensación del mundo», dice Moné a Variety.

Ya ha sido anunciado que Mercedes Moné estará en el episodio de Dynamite del 20 de marzo en Toronto. La última vez que estuvo en la ciudad de Canadá fue con WWE, durante un House Show realizado el 28 de diciembre de 2019 en el que ella y Bayley perdieron, como Alexa Bliss y Nikki Cross perdieron ante Dana Brooke y Lacey Evans.