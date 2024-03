Esa máxima de que WWE no colabora con otras empresas no es del todo cierta. El pasado enero, por ejemplo, vimos a Jordynne Grace como Campeona Mundial Knockouts en el Royal Rumble femenil. O a Shinsuke Nakamura, el pasado año, luchar contra The Great Muta en NOAH.

Sin embargo, fueron implicaciones muy puntuales, y sobre promotoras que pueden calificarse de primer nivel. Por ello, el anuncio de la participación de Shayna Baszler en GCW Josh Barnett’s Bloodsport X luce tan insólito, más si cabe cuando compartirá cartel con Johnny TV, bajo contrato con AEW.

Tiempo atrás, algún talento de WWE compitió en la escena británica, como Pete Dunne, pero cuando este formaba parte todavía de NXT UK, no como Superestrella del elenco principal de WWE.

Y según expuso Sean Ross Sapp de Fightful, además de Baszler, tal vez más nombres de Raw o SmackDown tengan combates durante el «WrestleMania Weekend».

Pero más allá del señalado fin de semana del «Show de los Shows», ¿veremos nuevas colaboraciones entre WWE y el circuito independiente? ¿Ha cambiado de verdad WWE su política tras la marcha de Vince McMahon? Esto comenta Dave Meltzer en reciente edición de la Wrestling Observer Radio.

Si WWE «cede» a otras Superestrellas, sin duda se habrá agenciado una socia rentable, pues GCW es hoy la «indie» top del panorama yanqui, con siete eventos únicamente durante el «WrestleMania Weekend» y un calendario más amplio que cualquier otra promotora alternativa.

Ofreceremos cualquier novedad aquí en SUPERLUCHAS.

