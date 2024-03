¿Veremos a más Superestrellas de WWE en Bloodsport?

No estamos acostumbrados, ciertamente, a que WWE permita que alguno de sus talentos forme parte de un show ajeno a su producto. Sobre todo, si comparte cartel en esa misma cita con un talento de AEW.

Ayer, pues, nos sorprendió el anuncio de que Shayna Baszler estará en GCW Josh Barnett’s Bloodsport X, uno de los puntos más atractivos del próximo «WrestleMania Weekend», a modo de competición «shoot» deudora de las artes marciales mixtas, donde «The Queen Of Spades» se moverá como pez en el agua.

Pero Baszler podría no ser la única Superestrella del otrora Imperio McMahon en dejarse ver por Bloodsport, según informan Fightful y PWInsider, así como en otros eventos programados por GCW (mediante The Collective) sobre el fin de semana de WrestleMania.

Interesante alianza que se revela aquí, considerando que la promotora «indie» es cercana a AEW, motivo de que Johnny TV esté anunciado para Bloodsport.

Desde el Penns Landing Caterers de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), el próximo 4 de abril, tendrá lugar GCW Josh Barnett’s Bloodsport X. Seguidamente, su cartel provisional.

What does it mean when a Queen takes up the sword and marches to war?

Blood. Victory. Glory.

From battlefields all over the world – MMA & the @ufc , @WWENXT , @WWE , @wwr_stardom , and more – to now step into a ring she was made for from the beginning.

The Warmaster's… pic.twitter.com/DKBbW2VTh8

— 𝕿𝖍𝖊 𝖂𝖆𝖗𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 (@JoshLBarnett) March 15, 2024