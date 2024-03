Cada vez que un talento de la talla de Syuri deja por un momento Japón para competir en otro escenario, hablamos de todo un acontecimiento. Y es que esta gladiadora no ha luchado fuera de Japón desde que se situara sobre los puestos estelares de STARDOM.

Pero el próximo mes, a tenor del «WrestleMania Weekend», Syuri se convertirá en una de las mayores atracciones del monumental carnaval luchístico que numerosas promotoras independientes preparan desde la ciudad de Philadelphia. Eso sí, la única afortunada (por el momento) es GCW, para su evento GCW/JCW vs. The World, quien se apunta otro gran tanto.

Y el combate de Syuri no será menor. La Campeona Artist Of Stardom (junto a MIRAI y Ami Sourei) tendrá un gran «first time ever» ante Masha Slamovich, por el Campeonato Mundial JCW que esta porta. Prometedor encuentro, considerando igualmente la calidad de Slamovich, como presumible «main event» del show.

Se está convirtiendo este GCW/JCW vs. The World en la cita más atractiva de todo el «WrestleMania Weekend». A celebrarse el jueves 4 de abril desde el Penns Landing Caterers de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), he aquí su cartel provisional, donde convergerán estrellas de todas las escenas.

*GCW/JCW vs The World Update*



Just Signed:



*JCW World Title Match*



MASHA SLAMOVICH

vs

SYURI



Plus:

Desperados vs Team Dragon Gate

Astronauts

Yoshihiko

Session Moth

Mao

+more!



Thurs 4/4 – 1159PM

