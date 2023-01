NOAH: «New Year 2023» Gran inicio de año

Pro Wrestling NOAH presentó su primer espectáculo del año, “New Year 2023” desde el Nippon Budokan con un gran lleno y un enorme equipo de comentaristas que incluía invitados como Jushin Thunder Liger, Daisuke Harada y el kickboxer profesional, Takeru.

► «New Year 2023»

Con una asistencia de 9.500 espectadores, es el segundo evento con más asistentes a un espectáculo de NOAH desde el 11 de mayo de 2013, cuando tuvo lugar el último combate de Kenta Kobashi en el mismo recinto, donde se dieron cita 17.000 espectadores.

M3K (Masaaki Mochizuki, Mochizuki Jr. y Susumu Mochizuki) de Dragon Gate se impusieron a Atsushi Kotoge, El Hijo del Dr. Wagner Jr. y Seiki Yoshioka.

Hiroshi Hase, Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin y NOSAWA Rongai se impusieron en choque de cuartetas a Kongo (Masakatsu Funaki, Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya y Hajime Ohara). El veterano Hase volvió a luchar en NOAH luego de dos años, pero en esta ocasión siendo gobernador de una prefectura.

Jack Morris se impuso en el mano a mano de extranjeros a Timothy Thatcher. Tras la lucha apareció un enmascarado, que resultó ser Jake Lee. Éste subió al ring y felicitó a Morris por la victoria. Lee recientemente dejó All Japan después de que expiró su contrato.

AMAKUSA logró la primera defensa del Campeonato de Peso Jr. GHC sorprendiendo a Junta Miyawaki con un Seatbelt Pin para la cuenta de tres y la victoria.

Satoshi Kojima y Takashi Sugiura concretaron la tercera defensa del Campeonato de Parejas GHC dominando a KENTA y Naomichi Marufuji. Naomichi Marufuji aturde a Satoshi Kojima con una Superkick, seguido de un Jumping High Knee, pero cuando intenta un tercer ataque, Satoshi Kojima responde con un poderoso Lariat. Satoshi Kojima se levanta con dificultad, pero logra colocar un nuevo Lariat en el Genius Of The Ark y termina clavado para la victoria.

YO-HEY y Kzy cayeron en la primera defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. ante la dupla de Yoshinari Ogawa y Eita, en su primer trabajo como equipo. YO-HEY se lanzó desde la tercera cuerda, pero Eita lo golpeó con una Superkick y luego le lanzó su Trauma (Pumphandle Lifted into a Knee), para continuar con una Superkick para la victoria.

En la semifinal, Kaito Kiyomiya expuso por tercera ocasión el Campeonato de Peso Completo GHC ante el beligerante Kenoh. Durante la lucha, Kenoh proyectó a su rival contra la esquina del ring y lo golpeó con un Spider Suplex. Kaito Kiyomiya estaba tirado fuera del ring y Kenoh se lanza sobre él en Diving Double Foot Stomps. Para finiquitar el duelo, Kiyomiya aterrizó a Kenoh con un Modified Shining Wizard para seguir reinando.

En el turno principal, The Great Muta y Shinsuke Nakamura se midieron en un combate especial. Nakamura agarró el brazo de su rival en vuelo y lo devolvió al suelo aplicándole un Jujigatame. Muta logró escapar de la sujeción de sumisión escupiendo una Niebla Negra en la cara de Shinsuke Nakamura. El King Of Strong Style queda cegado y permitió que el legendario Muta lo atacara con una Shinning Wizard. Muta lo llevó al toque de espaldas, pero Shinsuke Nakamura resistió.

The Great Muta bloqueó un intento de Kinshasa, pero cuando estaba a punto de escupir su veneno nuevamente, Shinsuke Nakamura lo besa y succionó el líquido. Shinsuke Nakamura escupió con una Green Mist en su cara y volvió a aplicar una Kinshasa con éxito.

Tras el combate, Shinsuke Nakamura toma el micrófono, agradeció a su ídolo y se despidió de él.

Los resultados completos son:

NOAH «THE NEW YEAR 2023», 01.01.2023

Tokyo Nippon Budokan

Asistencia: 9,500 Espectadores

1. Yasutaka Yano venció a Taishi Ozawa (4:01) con un Fisherman Suplex Hold.

2. Masa Kitamiya, Daiki Inaba y Yoshiki Inamura derrotaron a Mohammed Yone, Akitoshi Saito y Shuhei Taniguchi (8:48) con la Muso de Inamura sobre Yone.

3. Ninja Mack, Dante Leon y Alejandro vencieron a Shuji Kondo, Tadasuke y Hi69 (8:11) con la Cazadora con Hilo de Alejandro sobre Hi69.

4. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki y Mochizuki Junior derrotaron a Hijo de Dr. Wagner Jr., Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka (10:27) con un Mugen Package de Susumu sobre Yoshioka.

5. Hiroshi Hase, Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin y NOSAWA Rongai vencieron a Masakatsu Funaki, Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya y Hajime Ohara (16:36) con un Northern Light Suplex Hold de Hase sobre Ohara.

6. Jack Morris derrotó a Timothy Thatcher (12:16) con un Tiger Driver.

7. GHC Jr. Heavyweight Title: AMAKUSA (c) venció a Junta Miyawaki (15:00) con un Modified Crucifix Hold defendiendo el título

8. GHC Tag Team Title: Takashi Sugiura y Satoshi Kojima (c) derrotaron a Naomichi Marufuji y KENTA (18:40) con un Western Lariat de Kojima sobre Marufuji defendiendo el título.

9. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinari Ogawa y Eita vencieron a YO-HEY y Kzy (c) (19:17) con la Imperial Uno de Eita sobre YO-HEY – conquistando el título

10. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya (c) derrotó a Kenoh (19:23) con un Modified Shining Wizard defendiendo el título

11. Special Singles Match: Shinsuke Nakamura venció a the Great Muta (18:19) con la Kinshasa.