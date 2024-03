AJ Francis revela por qué estuvo tras bambalinas en reciente Raw

Aunque AJ Francis, antes conocido como Top Dolla en WWE, fue despedido de esta empresa el 21 de septiembre de 2023. Sin embargo, se ha podido saber que estuvo tras bambalinas en Raw hace dos semanas, en el show realizado desde el Toyota Center en Houston, Texas.

Ahora, Francis estuvo como invitado en el video podcast de Eric Bischoff, 83 Weeks with Eric Bischoff, en donde reveló los motivos detrás de su estadía tras bambalinas en Raw. Estas fueron sus interesantes palabras:

► La razón por la que Top Dolla estuvo recientemente en Raw

«Acabo de estar detrás del escenario en Raw, literalmente el lunes pasado. Estaba en la ciudad por el Rodeo de Houston de Bun B. Bun B me invitó a su show, así que llegué porque ese es mi OG. Mientras estaba en el lugar de alquiler de autos, el tipo que me estaba entregando mi auto era fan y me dijo: ‘Ey, Top Dolla. ¿Vas a volver esta noche?’ Yo estaba como, ‘¿Qué demonios estás diciendo?’

«Él dijo: ‘RAW está en Houston.’ Yo estaba tipo, ‘¿Qué?’ Él dijo: ‘Sí, RAW está en Houston.’ Así que RAW resultó estar en Houston. Texteé a Triple H. Le dije: ‘Ey, solo quiero volver a ver a los chicos. No es gran cosa. No estoy tratando de decir, ey, tráeme de vuelta ahora mismo. No estoy haciendo eso. Solo quiero ver a los chicos, ¿sabes? Eso es todo. Todos mis amigos, todas las personas con las que trabajo’.

«Él lo arregló y pude ir detrás del escenario y todos los que vi, desde Paul Heyman hasta Jey Uso, Triple H, Road Dogg, Becky Lynch, Cody Rhodes, Seth Rollins, Tomasso Ciampa, Finn Balor, Jinder Mahal, Drew McIntyre. Todos los que me vieron, fue nada más que amor. Fue nada más que ‘Estoy tan feliz por ti. La estás rompiendo. Espero verte de vuelta aquí pronto’. Paul Heyman literalmente se acercó y me dio un abrazo.

«Me dijo: ‘Mi día se ha hecho al verte aquí’. Así que es como, sé que las personas con las que trabajé allí saben lo talentoso que soy y lo bueno que soy y que aún debería estar allí, pero no por mi culpa, no estoy. Aquí está la cosa. Eso está bien. Haz lo tuyo. La WWE no me necesita. No necesitan a nadie. Es una máquina bien engrasada. Soy solo un eslabón en la cadena.

«La rueda seguirá girando. Un saludo a CM Punk, pero, como, ese es otro ejemplo ahí. CM Punk también está allí. Así que es como, nunca sabes lo que depara el futuro, pero lo que sé es que tampoco estoy esperando eso».