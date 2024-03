Gunther, 650 días como Campeón Intercontinental y 100 defensas

Lo advirtió recientemente The Undertaker. Gunther no tiene techo. Y no solo por su gran talento en el ring, que ha cautivado a los fanáticos y a los directivos de WWE, sino también, por sus grandes récords. Cada nada rompe y rompe récord.

Hoy, Gunther ha roto otro gran récord, pues ha llegado a 650 días como Campeón Intercontinental WWE. Recordemos que Gunther le quitó el título a Ricochet el 10 de junio de 2022, durante un SmackDown celebrado desde el Raising Cane’s River Center en Baton Rouge, Lousiana.

► Nuevos grandes hitos de Gunther como Campeón Intercontinental WWE

Pero, además de esto, Cagematch, una base de datos, deja ver que desde que ganó el título, Gunther ha defendido el título en una gran cifra de 100 oportunidades. Tanto en shows de teleivisón, como en PPV, pero, principalmente, en House Shows.

Gunther se impuso ya con otros dos grandes récords. Gunther es el luchador que más tiempo ha tenido el título en su poder, con 650 días. Y llegará a WrestleMania con muchos más. Superó a Pedro Morales, a quien WWE le reconoce 617 días. La diferencia es que Morales logró esta cifra en dos reinados, mientras que Gunther solo lleva un reinado.

Hablando de luchadores que tuvieron este título durante largos tiempos con un solo reinado, siguen en la lista The Honky Tonk Mna, quien en su único reinado tuvo el título 545 días. Y Randy Savage, que tuvo el campeonato en su poder 413 días en un solo reinado.