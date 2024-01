Booker T está escribiendo una película de su vida

Puede que un día la impresionante carrera de Booker T en la lucha libre profesional se convierta en película. Hablamos de que actualmente es comentarista de NXT, así como dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE, o dueño de la escuela Reality of Wrestling. Antes de retirarse como luchador además había sido Campeón Mundial de Peso Completo en la misma empresa, o cinco veces Campeón Mundial de Peso Completo WCW. Hay tantas cosas que contar de su vida luchística y no luchística. Y de momento él está escribiendo el guion.

► Una película sobre Booker T

«No estoy trabajando en ningún libro en este momento, pero estamos desarrollando un guion cinematográfico basado en mi vida y mi historia en general. Con suerte, lo concretaremos pronto en 2024. Ese es el próximo gran proyecto para Booker T, y espero que lo hagamos realidad muy pronto. [Un libro] es algo en lo que pienso porque estoy en una fase diferente en mi vida.

«Tuve una exitosa carrera en la lucha libre, pero ahora soy promotor y booker. Poder ver la vida desde esta perspectiva, siendo uno de los pocos promotores negros en este negocio. Uno de los pocos propietarios negros en el mundo de la lucha libre. Creo que tengo mucho que contar sobre cómo llegué aquí y, lo más importante, lo que se necesitó para mantenerme en este nivel«, dice Booker T en The Hall of Fame.

También es un reconocido podcaster. Hall of Fame with Booker T & Brad Gilmore, en su nombre completo, es uno de los más populares de la lucha libre profesional. Una película o una miniserie también podría realizarse sobre la vida y carrera del antaño King Booker. Sus tiempos como Rey del Ring, su relación romántica de tanto tiempo con Sharmell, las controversias que ha tenido o tiene, el no terminar de colgar las botas, su paso por TNA… Un servidor sería el primero en la fila del cine para ver esa película.