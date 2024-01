Steph De Lander: «Volver a WWE es mi meta final»

Steph De Lander se está haciendo un nombre en la escena independiente -ha sido portada de la revista PWI- después de ser despedida de WWE en 2022, donde era conocida como Persia Pirotta. Hasta ahora, ha destacado especialmente en GCW, pero también ha luchado en ROH, TNA, MLW, así como ha formado una popular alianza con Matt Cardona.

Dicho esto, la luchadora de 26 años quiere volver a ser una Superestrella. Lo confirma en su reciente entrevista con Chris Van Vliet. También aclara que no tiene prisa por tomar el camino de vuelta. Pero aún así es su meta final.

► Steph De Lander quiere volver a WWE

«Creo que ese es definitivamente el objetivo final, pero no estoy apresurándome por llegar allí. Creo que cuando hice ese cambio de mentalidad, fue cuando las cosas empezaron a encajar para mí también. Porque cuando me despidieron por primera vez, lo primero que hice fue enviarle un mensaje a Matt Bloom, le dije, ‘¿Cómo recupero mi trabajo?’ Lo llamé por teléfono, le dije, ‘¿Qué necesito hacer?’ Pasé las siguientes semanas pensando en qué estaba pasando, ¿cómo lo deshacemos? Luego, lo reflexioné y soñaba con eso todo el tiempo, y era una obsesión poco saludable con querer volver allí.

«Una vez que dejé de lado eso y acepté lo que estaba haciendo, me di cuenta de que si hacía las independientes a regañadientes, si lo hacía arrastrando los pies y sin disfrutarlo realmente, siempre mirando hacia lo siguiente, no me divertiría y no mostraría mi mejor trabajo. Así que tuve que empacar esa caja de la WWE y guardarla, y concentrarme realmente en lo que estaba haciendo. Luego, tener fe y saber que si hago lo que tengo que hacer, trabajo muy duro y me comprometo completamente con esto, el resultado final será que recibiré nuevos intereses de la WWE y de otros lugares, lo cual he obtenido, debido a lo popular que es nuestra actuación«.