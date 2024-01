“(…) Los últimos tres años de mi carrera, no quiero pasarlos en el vestuario con un montón de chicos jóvenes mirando su teléfono. Entonces, comenzamos…. hablamos de penes flácidos, asexualmente. No estamos hablando de nada que se considere pervertido. Es solo entre los chicos. Son los chicos hablando de penes flácidos. Es una gozada». Bryan Danielson comentaba esto en 2022. Y en 2023 la réferi de AEW Aubrey Edwards lo confirmaba: «Me encanta trabajar con él. Es un tipo muy divertido. Tiene sus chistes que les cuenta a todos. Habla de penes flácidos mucho. Es gracioso, me encanta (…)».

► Bryan Danielson, el más raro de AEW

Todos hemos estado en vestuarios, o en todo caso en grupos de amigos, y sabemos de lo que se puede llegar a hablar, pero, ¿puede ser esta una de las razones que hagan de «The American Dragon» el luchador más raro del elenco de AEW? Porque así es como lo señala Orange Cassidy:

«¿La persona más rara en el vestuario? La persona más rara en el vestuario… creo que la persona más rar en el vestuario es probablemente Bryan Danielson«, le dice el Campeón Internacional a Adrián Hernández.

Cuando le preguntaron qué hace que Danielson sea el más extraño, el campeón respondió: «No puedo decirte eso«.

No da más explicaciones por los que nos deja un poco con ganas de saber más. Puede que también sea otro motivo el que cree que las frutas son el semen de los árboles:

«A medida que tiendo hacia una dieta vegana y la gente dice todo tipo de cosas sobre una dieta vegana, me resulta realmente fascinante que nadie mencione esto realmente: si comes una manzana, la gente dice, ‘Oh, matas plantas’. No, realmente no mato plantas. Cuando como una manzana, el árbol no muere. Básicamente, estoy comiendo el esperma del árbol. Estoy comiendo el esperma. Es el semen del árbol. Así es como reproducen otros árboles. La mayoría de las frutas son semen. Las frutas reales son semen porque contienen la semilla en su interior. En teoría, eso debe ser plantado en el suelo para que crezca otro árbol».