“Entré y todos estaban con sus teléfonos en el vestuario. Eso no es lo que quiero. Los últimos tres años de mi carrera, no quiero pasarlos en el vestuario con un montón de chicos jóvenes mirando su teléfono. Entonces, comenzamos…. hablamos de penes flácidos, asexualmente. No estamos hablando de nada que se considere pervertido. Es solo entre los chicos. Son los chicos hablando de penes flácidos. Es una gozada”. Así contestaba Bryan Danielson a Renee Paquette el año pasado en Starrcast V cuando esta lo acusaba de andar molestando a sus compañeros de vestidor.

> Aubrey Edwards, Bryan Danielson y los penes flácidos

Más recientemente, hablando con la misma ex entrevistadora y comentarista de la WWE, la réferi de AEW Aubrey Edwards vuelve a hablar del ‘Dragón Americano’ y los penes flácidos:

“Somos súper profesionales, diría que no somos amigos cercanos, pero me encanta trabajar con él. Es un tipo muy divertido. Simplemente tiene sus chistes que trata de llevar a casa y contarles a todos. Habla de penes flácidos mucho. Es gracioso, me encanta. Hay muy pocas personas a las que les gusta la lucha libre. Dax Harwood es probablemente el otro tipo, pero literalmente en todo lo que Bryan piensa, es la lucha libre.

“Cuando trabajas con él, ha pensado en cada pequeña cosa que está haciendo. También es uno de esos tipos que realmente da y cuando está con un oponente, se asegura de que su oponente tenga toda su ofensiva. Está encontrando formas de presentar realmente el mejor combate posible. Trabajar con él es fantástico porque obtengo una nueva comprensión de la psicología de la lucha libre. Tengo un combate increíble en el que puedo trabajar, y estoy trabajando con un tipo que es, literalmente, mi luchador favorito cuando comencé a ver la lucha libre“.

