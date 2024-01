La diversión de Ricochet en WrestleMania 39

Ricochet no está haciendo nada actualmente en la WWE. Es de suponer que va a participar en el Royal Rumble 2024 y que tendrá algún momento espectacular. Pero ¿va a tener un combate en WrestleMania 40? Probablemente, no un mano a mano. No tiene ahora mismo ninguna rivalidad ni parece que vaya a tenerla pronto.

Tampoco el año pasado lo tuvo, sino que fue parte del enfrentamiento WrestleMania Showcase en el que The Street Profits lo vencieron a él y Braun Strowman, a Alpha Academy y a The Viking Raiders. «The One and Only» estaba desarrollando una alianza con «The Monster of All Monsters» hasta que este se lesionó.

► Ricochet en WrestleMania 39

Y desde entonces Ricochet ha estado vagando por la programación, de ahí que no se espere demasiado de cara a la edición de 2024 de «The Showcase of the Immortals». Mientras vemos qué sigue para él en los próximos meses, volvamos a WrestleMania 39 para descubrir que se divirtió mucho durante esa lucha.

«Esa lucha fue muy divertida. Sé que antes de ella, todos estaban diciendo lo que necesitaban decir. Lo sé, lo vi, lo escuché. Todos lo escuchamos, todos en esa lucha. Pensamos, ‘Bueno, está bien, mira. Mira y verás’. Fue muy divertido. Esa lucha fue muy divertida».

Cuando habla de «todos estaban diciendo lo que necesitaban decir» parece que se refiere a las críticas que hubo contra este combate. No tanto por cómo fue en sí mismo sino porque básicamente WWE buscó que estos equipos estuvieran ocupados sin tener una verdadera historia, como simplemente ponerlos en el cartel para que estén haciendo algo sin importancia para llenar hueco. Por otro lado, veremos si la situación de Ricochet mejora próximamente y recibe un nuevo empuje en la WWE.