Finn Balor responde a R-Truth: «Deja de escribirme»

Tras permanecer más de un año fuera de acción por una lesión en su rodilla, R-Truth regresó a WWE en Survivor Series 2023, y se dijo a sí mismo que era miembro de The Judgment Day. Algo que consiguió consolidar cuando venció a JD McDonagh, en una lucha donde el perdedor debía abandonar el grupo, la cual se dio en el episodio de WWE RAW del 18 de diciembre pasado. No obstante, Rhea Ripley, ha asegurado que Truth no es miembro oficial del grupo, y que la lucha que perdió McDonagh era un combate «no oficial».

► Finn Bálor está frustrado con R-Truth

Durante las últimas semanas, R-Truth ha estado asediando a los miembros de The Judgment Day y recientemente tuvo un intercambio de mensajes en redes sociales con Finn Bálor, a quien se enfrentará este lunes en WWE RAW en una lucha por equipos, cuando haga equipo con The Miz. Bálor luchará junto a Damian Priest en un combate no titular.

Anteriormente, R-Truth escribió «Amén» en respuesta al mensaje despreocupado de Balor antes de la lucha por equipos que protagonizarán en la marca roja, y ahora el líder de The Judgment Day respondió vía Twitter al múltiple Campeón 24/7 con un mensaje nada alentador a R-Truth, cortándole aún más sus intenciones de sumarse al grupo.

«Deja de enviarme tuits. Deja de enviarme mensajes de texto. Deja de dejar mensajes de voz. ¡Deja de tratar de enfrentarme! No me esperes en el hotel esta noche. Y NO… ¡no vamos a desayunar juntos! NUNCA».