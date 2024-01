Corey Graves: «WWE es el trabajo de mis sueños»

«Estoy esperando una oportunidad potencial si se presenta. Más bien como algo único como lo ha hecho McAfee, no como un artista a tiempo completo en el ring». Esto decía Corey Graves a finales de 2023. Desde que tuviera que retirarse por problemas de salud en 2014 -tuvo su último combate el 5 de abril contra Troy McClain en el WrestleMania Axxess- los fans nunca han dejado de preguntarse si el comentarista de WWE podría volver a calzarse las botas para retomar su carrera como luchador.

► Corey Graves, el que más se divierte

Sabemos que es posible, que tiene el alta médica, pero esa oportunidad no ha surgido todavía. ¿Y si apareceria para luchar por sorpresa en el Royal Rumble 2024? Lo que no esperamos, como él mismo apuntaba hace unas semanas, es que vuelva a las cuerdas al cien por ciento. De hecho, no solo se ha convertido en una de las voces de la empresa desde que se ha hecho con la mesa de comentarios sino que el que tiene actualmente es el trabajo de sus sueños, como señala en Sportskeeda.

«Cuando se trata de WWE, nadie que ves en la televisión se divierte más que yo. Puedo estar en este negocio del que siempre quise ser parte, y puedo ver lucha libre y reírme, y puedo burlarme de la gente, es decir, realmente es el trabajo de mis sueños».

La verdad es que tenía una carrera prometedora cuando luchaba en NXT, por su carisma y por sus combates y segmentos, así que también sería fantástico verlo de cuando en cuando en el cuadrilátero. Imaginemos que lucha en el Royal Rumble, donde inicia una rivalidad con un luchador y se enfrenta a él en WrestleMania 40. Luego podría volver a su rol de comentarista hasta, ¿por qué no? SummerSlam. Así como Pat McAfee, quien, por cierto, no está claro cuando va a volver a WWE.

Por otro lado, Corey Graves también ha estado realizando otras labores:

«He asumido de manera no oficial algunas responsabilidades en el estudio de televisión y, en cuanto a la producción de pequeños fragmentos y piezas, no tengo un papel oficial para hacer nada de eso, pero de alguna manera puedo aportar mi experiencia, si quieres llamarlo así, o al menos mi opinión en muchas cosas diferentes. Así que es realmente genial poder aprender ese aspecto del negocio».