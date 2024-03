A comienzos de 2024 WWE anunció a Lee Fitting como su nuevo Jefe de Medios y Producción:

“Lee es un líder y ejecutivo fenomenal conocido por su trabajo que genera tanto aclamación crítica como apelación masiva”, dijo el Presidente de WWE, Nick Khan. “Lee será una tremenda adición a nuestro destacado equipo de medios y producción y desempeñará un papel clave en ayudar a impulsar el crecimiento de WWE”.

Fitting aporta más de dos décadas de experiencia en producción a WWE desde ESPN, donde supervisó la producción de propiedades principales como Monday Night Football, College GameDay, el College Football Playoff y muchas otras propiedades dentro del portafolio de Disney.

► Jim Ross aplaude a Lee Fitting

No ha tenido mucho tiempo para mostrar su valía pero para Jim Ross ha sido suficiente para aplaudirlo:

«Creo que sí. Parecen ser menos ‘jaja’, como diría Patterson [Pat Patterson], y más presentaciones serias. Creo que los aficionados responden mejor a eso porque no estás tratando de saturarlos con tantas tramas débiles. Las tramas basadas en la realidad, la gente puede relacionarse mucho más fácilmente con eso que con pura ficción sensacionalista en la que la gente no puede invertir totalmente. No estoy familiarizado con este caballero, pero si él es el responsable, ha hecho un buen trabajo porque se puede percibir que es un poco diferente, y eso es algo que disfruto, sinceramente«.

