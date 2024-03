The Undertaker: «No luché ante Sting porque Vince McMahon no quiso»

En la más reciente edición de su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway, la reconocida figura de WWE, The Undertaker, ha revelado que la verdadera razón por la que no luchó ante Sting fue porque Vince McMahon no quería que esta lucha ocurriera. Estas fueron sus declaraciones:

► Vince McMahon no quiso que se diera una lucha Vince McMahon vs. Sting

«Simplemente no funcionó. Él tuvo un paso breve en WWE y Vince no quería esa lucha. Por la razón que sea, no sé cuál fue. Él simplemente no sentía que debía darse. Todos los demás estaban clamando por esta lucha durante varios años. Un año o dos después de ese cambio de personaje, quiero decir, la gente ya me estaba enviando arte con el cartel o el póster. Simplemente, nunca se dio. La lucha hubiera sido buena, pero no creo que hubiera estado a la altura de las expectativas que la gente tenía para ella. La gente siempre piensa en las cosas de cierta manera. Creo que pensaban en su mente en Undertaker, 2007 o 2008 versus Sting. Fue más tarde que eso. Puedo decir que estaba en la fase final de lo que iba a hacer cuando él llegó allí.

«Lo inteligente que hizo fue que fue programado con juicio. No lo pusieron en situaciones donde podría haber quedado expuesto y quizás no poder mantenerse al día con los talentos más jóvenes. Probablemente, fue él, me imagino, porque tienes que entender tus limitaciones. Muchas veces, la gente se deja llevar por el momento. ‘Oh, pongamos a Sting en el ring con tal y tal’. Estoy hablando solo de AEW. Habría habido toneladas de luchas individuales para él. Él tomó a Darby Allin a su lado. Hubo un poco de química allí. Sting era como ese hermano mayor. Es un movimiento muy inteligente ponerlo en un equipo con Darby Allin porque no te expones, luchas en equipo y no expones tanto tus falencias por tu edad o lesiones.

«Siento que puedo hablar de esto y no estoy tratando de decir nada despectivo sobre Sting. Quiero decir, es lo que es. Yo lo digo porque a mí me pasó. En mi corazón y en mi mente, si pudiera, seguiría en el ring, pero tuve que enfrentarme a los hechos fríos y duros de que, lo que mi mente y mi corazón sienten, mi cuerpo no quiere saber nada de ello y no me permite hacer las cosas que quiero hacer. ¿Podría salir allí con mi reputación basada en lo que he hecho? Claro que sí, podría. No me estoy dando palmaditas en la espalda, pero no creo que haya nadie en el negocio que pueda lanzar un puñetazo como yo puedo lanzar un puñetazo. Podría hacer un chokeslam. Tal vez arruinaría mis rodillas nuevas con un martinete Tombstone, pero podría salir allí y podría deslumbrar y engañar y hacer que la gente sienta que vio algo, pero eso simplemente no es correcto. La gente paga demasiado dinero para ser entretenida adecuadamente».

Finalmente, Undertaker habló del hecho de que WWE reconociera en Raw el retiro de Sting:

«Quiero decir, sí, estamos en competencia con una compañía diferente. Lo entiendo, pero el legado de Sting es mucho más grande que AEW o cualquiera de eso. Quiero decir, él se lo merecía. Estoy feliz de que como compañía lo hayan reconocido porque es lo correcto».