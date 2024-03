Dos miembros más de la Familia Rhodes debutarán en la lucha libre

La lucha libre tiene más de una familia real. Y una de ellas, acaba de seguir creciendo. Todo porque se ha confirmado una gran noticia, y esa es el legado de la Familia Rhodes, que actualmente está representado en WWE por Cody Rhodes, y en AEW por el veterano del ring, Dustin Rhodes, también conocido como Goldust durante su paso por WWE, seguirá creciendo.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Rhodes ha revelado que dos de sus sobrinos debutarán como luchadores profesionales. Este fue el anuncio:

The #Rhodes Legacy is strong and growing. Introducing my nephews Wyatt and Wayne Rhodes, #TheTexasOutlaws who will make their debut at #RWA's showcase this Sunday March 24th at 7/6 central on #RWA's @youtube channel in the main event 2out of 3 falls 30 minute time limit for the… pic.twitter.com/GGjiMU5N8x

— Dustin Rhodes (@dustinrhodes) March 18, 2024