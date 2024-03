Tony Khan: «Mercedes Moné es perfecta para ser la cara de AEW»

Publicado hoy en SUPERLUCHAS, un reciente reporte de Mike Johnson de PWInsider daba cuenta de un importante factor a la hora de que Mercedes Moné se decantara por AEW.

Por extenso, este autor prefirió reproducirlo parcialmente, pero ahora, merece la pena resaltar cierto extracto no compartido.

Un extracto que ahora viene al hilo de las siguientes palabras de Tony Khan bajo entrevista con NBC10 Boston. Khan no duda en sugerir que Moné podría suponer perfectamente el rostro de AEW, por encima de cualquier estrella masculina de la empresa. Y explica por qué.

After her epic debut on #AEWBigBusiness, we’ll hear from ‘The CEO’ @MercedesVarnado THIS WEDNESDAY on #AEW Dynamite LIVE from Toronto! pic.twitter.com/l50eW4he5J