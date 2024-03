Dustin Rhodes insulta a The Rock en defensa de Cody Rhodes

Aunque está en AEW, Dustin Rhodes ha aprovechado que grabó un mensaje para promocionar el debut de sus sobrinos, Wyatt Rhodes y Wayne Rhodes, este 24 de marzo en el evento Shwocase de la empresa independiente RWA, para enviarle un mensaje a The Rock, en defensa de su hermano, Cody Rhodes, con quien la megaestrella de la lucha libre y del cine tiene una rivalidad bastante intensa, que ha trascendido a palabras fuertes tanto en televisión como en redes sociales.

Y es que The Rock se ha metido en un terreno muy personal, para atacar a Rhodes. Primero, dijo que él había sido un error de Dusty Rhodes y su madre, y luego, se metió con Michelle Rubio, la mamá de Cody, el pasado viernes en el concierto que realizó en SmackDown.

Al finalizar de grabar la promo para promocionar el debut de sus sobrinos, que podrían debutar ganando no solo una lucha a dos de tres caídas, sino el Campeonato de Parejas RWA, Dustin Rhodes envió un mensaje a Dwayne Johnson, bastante corto, pero bastante claro:

This is the opening to #RWA's 10th Showcase that airs this Sunday on RWA's @YouTube page.

