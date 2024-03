Concretada la final por el Campeonato Femenil de TV ROH

Si mis coberturas de ROH on HonorClub se han hecho un poco más llevaderas este último mes, ha sido, en parte, gracias al torneo que busca determinar primera Campeona Femenil de TV, y cuyo cierre veremos en Supercard of Honor.

Ayer, durante el episodio semanal de ROH, Billie Starkz se impuso a Mercedes Martinez y Queen Aminata hizo lo propio con Red Velvet, ambas en semifinales de la justa. Por tanto, Starkz y Aminata se jugarán ser esa portadora inicial del título televisivo.

Dos de las luchadoras más talentosas de la casa Élite y con mayor proyección, una victoria de este calibre sin duda impulsaría sus carreras, apenas meses después de unirse a la empresa.

Ubicado en pleno «WrestleMania Weekend», donde afrontará competencia, ROH Supercard of Honor 2024 tiene previsto celebrarse el 5 de abril desde el Liacouras Center de Philadelphia, Pennsylvania. He aquí su cartel provisional.

One of the biggest #ROH events of the year is coming to Philadelphia, PA on Friday, April 5th!
#ROHSuperCardOfHonor will be LIVE exclusively on Honor Club from the @LiacourasCenter



