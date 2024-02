Billie Starkz: «Estoy preparada para liderar ROH»

Billie Starkz podría dar pronto un gran paso adelante en su de momento fantástica carrera en Ring of Honor pues ella es una de las participantes del torneo que coronará a la primera Campeona Mundial Televisiva que da comienzo en el programa de hoy. No va a ser un camino fácil pues entre las luchadoras que participan están Rachael Ellering, Leyla Hirsch, Kiera Hogan o Lady Frost. Pero la joven no ha dejado de brillar desde que se unió a la empresa, empezando porque a finales de 2023 luchó por el Campeonato Mundial de Athena.

► «Estoy preparada para liderar ROH»

Ya veremos qué ocurre cuando todo esté dicho y hecho pero Billie Starkz está enfocada en ganar su primer título en ROH:

«Poder cambiar mi enfoque de un título al siguiente fue una buena idea y detuvo los problemas entre Athena y yo. Estoy lista para liderar la división junto a ella. Siento que el Campeonato de TV nos brinda la oportunidad de mostrar el verdadero valor de MIT. Aprendí cómo ser una campeona en MIT. Es hora de demostrar al mundo que soy la campeona que desean. El Campeonato de TV ha sembrado la idea en muchas chicas de que es una oportunidad para ellas. Pero en realidad, es una oportunidad para mí y para nadie más«, señala la guerra en el programa In The Weeds con Jeremy Lambert y Joel Pearl.

Podría considerarse que Billie Starkz es una de las favoritas para salir victoriosa. Veremos si le va mejor que persiguiendo el título máximo de su mentora, de quien también habla en la entrevista:

«Realmente creo que Athena es una de las mujeres más inteligentes en el negocio. La gente no le da suficiente crédito por lo que hace. Desde que empecé en ROH hasta ahora, ella ha sido de gran ayuda para mí. Sinceramente, pienso que posee un conocimiento abrumador sobre cómo debe funcionar la televisión, cómo posicionarse y cómo ser más que lo básico. Esto está siendo de gran ayuda».