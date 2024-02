Seth Rollins lleva años criticando a Roman Reigns por su cada vez más liviano calendario, así como a las estrellas a tiempo parcial, como ahora The Rock; en otros momentos fueron John Cena o Brock Lesnar. Ello mientras él no deja de luchar en programas semanales, Premium Live Events y House Shows. Y durante una reciente aparición en WWE’s The Bump, Big E señala que «The Visionary» representa al vestidor cuando se trata de esas cuestiones.

►Big E de Seth Rollins

«Creo que él habla en nombre, en muchos aspectos, del vestuario de los hombres que están allí semana tras semana, que están allí noche tras noche. Esa rutina realmente construye una cierta camaradería y un respeto mutuo. Incluso si no estás de acuerdo, ‘Respeto que estés aquí todas las noches.’

«Por otro lado, el objetivo es realmente, en muchos sentidos, llegar a ser como Roman, como The Rock, estar en una posición donde no tengas que estar allí todas las noches, donde seas una atracción, donde seas especial. Realmente es esta dicotomía, este vaivén, que realmente me encanta, este impulso y tirón, porque ¿quién podría culpar a un Roman o a The Rock por estar en una posición así? P

«ara nosotros, como hombres hambrientos que realmente estamos allí noche tras noche, impulsando el producto hacia adelante con lo que estamos haciendo semanalmente, es algo especial. Así que me encanta ese vaivén porque, mira, todos queremos estar en esa posición de Rock/Roman, pero también tienes un cierto aprecio por los compañeros contigo que están en la lucha.»

¿Qué te parecen las palabras de Big E sobre Seth Rollins?