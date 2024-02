Matt Cardona reivindica a Scott D’Amore tras su despido de TNA

«(…) Nos entristece profundamente la decisión de separar a Scott D’Amore de la familia TNA/Impact. (…) Venimos a ustedes para expresar nuestra preocupación por TNA/Impact, nuestra familia, y su futuro y dirección. (…) Seguimos esperando y deseando que todos puedan dejar de lado los últimos días y cualquier sentimiento de dolor o palabras no amables que se hayan intercambiado, y reunirse para discutir un camino a seguir que preserve la familia TNA/Impact que todos valoramos tanto (…)«. A grandes rasgos, esto dice una carta que el talento de TNA ha enviado a Anthem para expresar su malestar por el despido de Scott D’Amore.

Pero no solo desde dentro de la empresa están descontentos con la decisión tomada, como vemos en el caso de Matt Cardona, que si bien realiza apariciones habituales en la misma, es un luchador independiente a quien no debería afectar tanto como a los propios de TNA la salida de su hasta ahora presidente. Pero la verdad es que lo hace. «The Indy God» expresa sus pensamientos porque una persona que ha sido tan importante para él haya perdido su empleo.

«Scott D’Amore me brindó una oportunidad durante la pandemia cuando WWE me despidió y AEW no me consideraba.

«Estar en Impact me devolvió la confianza y pude convertirme en el Rey del Deathmatch y en un referente en el circuito independiente, más exitoso que nunca».

